30’luk Gökçe Akyıldız oğlanı büyüttü! İlk yorumlar Gizem Güneş ile Aleyna Solaker’den! Eski eşi bakın kim çıktı! Kırgın Çiçekler’in Songül’ü...
ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Songül karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız, 2017 yılında nikah masasına oturmuş ve 3 yıl süren evliliğinden Ömer adında bir oğlu olmuştu. Akyıldız'ın oğlu Ömer 5 yaşına bastı. Ünlü oyuncu da oğlunun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Akyıldız'ın paylaşımına ilk yorumlar Gizem Güneş ile Aleyna Solaker'den gelirken ünlü oyuncunun eski eşi merak edildi. İşte detaylar...
19.03.2023 20:24 - Son Güncelleme: 19.03.2023 20:31
Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran Gökçe Akyıldız, 2017 yılında nikah masasına oturmuş ve 3 yıl süren evliliğinden Ömer adında bir oğlu olmuştu.
Oğlunun doğum günü partisinden fotoğraflar yayınlayan Gökçe Akyıldız'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma ilk yorumlar Gizem Güneş ile Aleyna Solaker'den geldi.
Aleyan Solakar kalp emojisi ile "Çok" yazarken Gizem Güneş, "Oyy kutlu olsun çok güzelsiniz" ifadelerini kullandı.