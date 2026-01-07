PODCAST CANLI YAYIN

300 bin TL’lik kalça ameliyatı 38 yaşındaki ünlü fenomenin sonu oldu

İtalya'da yaşayan 38 yaşındaki fenomen Yulia Burtseva, kalça kaldırma operasyonu için gittiği Moskova'da ameliyat sırasında geçirdiği anafilaktik şok nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 300 bin TL ödediği operasyonu gerçekleştiren kişinin tıp diploması olmadığı iddia edilirken, Rus yetkililer olayla ilgili adli soruşturma başlattı.

Moskova'daki özel bir klinikte estetik operasyon yaptıran Rus asıllı fenomen Yulia Burtseva, ameliyat masasında kalbi durarak yaşamını yitirdi. "Anne influencer" olarak bilinen Burtseva'nın ölümüne uygulanan anesteziye bağlı gelişen alerjik şokun neden olduğu belirlendi.

🏥 KALÇA KALDIRMA VE KARIN GERME SONU OLDU

Napoli'de yaşayan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Burtseva, estetik cerrahi müdahale için Rusya'nın başkenti Moskova'daki özel bir kliniği tercih etti. Edinilen bilgilere göre 6 bin dolara ( yaklaşık 300 bin TL) "butt-lift" (kalça kaldırma ) ve karın germe işlemlerinin bir arada yapıldığı kombine ameliyat sırasında Burtseva'nın vücudu, anestezi veya kullanılan ilaçlara karşı aşırı tepki verdi. Sağlık ekiplerinin tüm acil müdahale çabalarına rağmen 38 yaşındaki fenomen, anafilaktik şoktan çıkamayarak yaşamını yitirdi.

⚖️ RUS YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ: KLİNİK MERCEK ALTINDA

Olayın ardından Moskova Soruşturma Komitesi tarafından "profesyonel görevlerin yerine getirilmesinde ihmal" şüphesiyle ceza davası açıldı. Soruşturma kapsamında şu kritik başlıklar inceleniyor:

  • Alerji Testleri: Ameliyat öncesinde hastaya gerekli duyarlılık ve alerji testlerinin yapılıp yapılmadığı.

  • Uzmanlık Belgeleri: Operasyonu gerçekleştiren sağlık personelinin doktorluk yetkisi ve cerrahi uzmanlık belgelerinin geçerliliği.

  • Tıbbi Kayıtlar: Ameliyathanedeki cihazların durumu ve şok anında yapılan müdahalenin protokol uygunluğu.

🛡️ ESTETİK OPERASYONLARDA BUNLARA DİKKAT EDİN

Uzmanlar, Burtseva'nın vefatı sonrası estetik cerrahideki risklere karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle "merdiven altı" veya denetimi yetersiz kliniklerden uzak durulması gerektiği vurgulanırken, kombine ameliyatların vücut üzerindeki yüküne dikkat çekiliyor.

Operasyon Öncesi Kritik Sorular:

  • Klinik, acil durumlarda gerekli olan tam teşekküllü yoğun bakım ekipmanına sahip mi?

  • Hastanın daha önce geçirdiği operasyonlar ve ilaç alerjileri anestezi uzmanı tarafından detaylıca sorgulandı mı?

  • Operasyonu yapacak cerrahın branşındaki uzmanlığı uluslararası standartlara uygun mu?

🚨 ANAFİLAKTİK ŞOK: KİMLER RİSK ALTINDA VE İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

👥 Kimler Anafilaktik Şok Geçirir? (Risk Grupları)

Anafilaktik şok her yaştan ve her sağlık durumundan bireyi etkileyebilir, ancak belirli gruplarda risk çok daha yüksektir:

  • Alerji Öyküsü Olanlar: Geçmişte astım, saman nezlesi veya atopik egzama teşhisi konulmuş kişiler en yüksek risk grubundadır.

  • İlaç Duyarlılığı Bulunanlar: Özellikle penisilin grubu antibiyotikler, cerrahi operasyonlarda kullanılan genel anestezi ajanları ve bazı ağrı kesicilere karşı duyarlılığı olanlar.

  • Gıda Alerjisi Olanlar: Çocuklarda süt ve yumurta; yetişkinlerde ise fındık, fıstık, deniz ürünleri en yaygın tetikleyicilerdir.

  • Önceki Reaksiyonlar: Daha önce hafif bir alerjik reaksiyon (kaşıntı, kızarıklık) geçirmiş olmak, bir sonraki temasın "şok" seviyesine çıkma ihtimalini artırır.

📊 ANAFİLAKSİ VE CERRAHİ MÜDAHALE İSTATİSTİKLERİ

Kategori İstatistiksel Veri
Genel Toplumda Görülme Her yıl 100.000 kişide ortalama 50 - 112 vaka.
Yaşam Boyu Risk Bir bireyin hayatı boyunca anafilaksi geçirme ihtimali %0,3 - %5,1.
Ameliyat Masasında (Perioperatif) Operasyon sırasında görülme sıklığı yaklaşık 1:6.000 ile 1:7.700 arasındadır.
Ölüm Oranı (Mortalite) Şok gelişen vakalarda ölüm oranı %3 ile %9 gibi yüksek bir seviyededir.
Tetikleyici Hızı Damar yoluyla alınan ilaçlarda reaksiyon genellikle 5 dakika içinde gelişir.

