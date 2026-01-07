300 bin TL’lik kalça ameliyatı 38 yaşındaki ünlü fenomenin sonu oldu

🏥 KALÇA KALDIRMA VE KARIN GERME SONU OLDU

Napoli'de yaşayan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Burtseva, estetik cerrahi müdahale için Rusya'nın başkenti Moskova'daki özel bir kliniği tercih etti. Edinilen bilgilere göre 6 bin dolara ( yaklaşık 300 bin TL) "butt-lift" (kalça kaldırma ) ve karın germe işlemlerinin bir arada yapıldığı kombine ameliyat sırasında Burtseva'nın vücudu, anestezi veya kullanılan ilaçlara karşı aşırı tepki verdi. Sağlık ekiplerinin tüm acil müdahale çabalarına rağmen 38 yaşındaki fenomen, anafilaktik şoktan çıkamayarak yaşamını yitirdi.