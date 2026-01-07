300 bin TL’lik kalça ameliyatı 38 yaşındaki ünlü fenomenin sonu oldu
İtalya'da yaşayan 38 yaşındaki fenomen Yulia Burtseva, kalça kaldırma operasyonu için gittiği Moskova'da ameliyat sırasında geçirdiği anafilaktik şok nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 300 bin TL ödediği operasyonu gerçekleştiren kişinin tıp diploması olmadığı iddia edilirken, Rus yetkililer olayla ilgili adli soruşturma başlattı.
📊 ANAFİLAKSİ VE CERRAHİ MÜDAHALE İSTATİSTİKLERİ
|Kategori
|İstatistiksel Veri
|Genel Toplumda Görülme
|Her yıl 100.000 kişide ortalama 50 - 112 vaka.
|Yaşam Boyu Risk
|Bir bireyin hayatı boyunca anafilaksi geçirme ihtimali %0,3 - %5,1.
|Ameliyat Masasında (Perioperatif)
|Operasyon sırasında görülme sıklığı yaklaşık 1:6.000 ile 1:7.700 arasındadır.
|Ölüm Oranı (Mortalite)
|Şok gelişen vakalarda ölüm oranı %3 ile %9 gibi yüksek bir seviyededir.
|Tetikleyici Hızı
|Damar yoluyla alınan ilaçlarda reaksiyon genellikle 5 dakika içinde gelişir.
