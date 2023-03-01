30 yaşındaki Neslihan Atagül’ün annesine bakın! “Ablası sanki” Gecenin Ucunda’nın yıldızı Kadir Doğulu’nun Rus kayınvalidesini gören dilini ısırdı...
30 yaşındaki Neslihan Atagül'ün annesine bakın! Eşi Kadir Doğulu ile başrolü üstlendiği Gecenin Ucunda dizisinde Macide karakterini canlandıran Neslihan Atagül, annesi ile gündem oldu. Ünlü ismin Rus annesini görenleri hayran bırakırken sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Anne-kız için "Annesi değil ablası sanki" denildi. Öte yandan Neslihan Atagül'ün annesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Kadir Doğulu'nun biricik kayınvalidesi...
01.03.2023 00:27 - Son Güncelleme: 01.03.2023 00:27
6 yıl önce meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül, eşiyle başrolü üstlendiği Gecenin Ucunda dizisinin yayınlanması üzerine gündeme geldi.
Anne-kız için "Annesi değil ablası sanki" denildi. Öte yandan Neslihan Atagül'ün annesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.