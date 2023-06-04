30 yaşındaki Neslihan Atagül leopar desenli bikinisiyle sezonu açtı! Kadir Doğulu’nun eşi en cesur haliyle yayınladı! İhanet, tarikat, ifşa derken...
7 yıllık eşi Kadir Doğulu'nun Çeşme'de iki kadınla samimi şekilde görüntülenmesinin ardından gündemden düşmeyen Neslihan Atagül'ün gözyaşları içinde alyansını fırlattığı konuşulmuştu. Ancak Atagül yaptığı son açıklamada bir kez daha eşi ve evliliğine sahip çıktı. İhanet, tarikat, ifşa derken günlerdir magazin manşetlerinde yer alan Atagül, bu kez leopar desenli bikinisi ile verdiği pozla çok konuşuldu. Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj poz veren Atagül'ün cesur hali kısa sürede gündem oldu. İşte sosyal medyaya damga vuran o poz...
04.06.2023 18:50 - Son Güncelleme: 04.06.2023 18:50
7 yıllık eşi Kadir Doğulu'nun Çeşme'de iki kadınla samimi şekilde görüntülenmesinin ardından gündemden düşmeyen Neslihan Atagül, ihanet ve imam nikahı iddialarına kulak tıkayıp evliliğine sahip çıktı.
Çiftten gelecek açıklama hayranları tarafından merakla beklenirken Neslihan Atagül, derin göğüs ve sırt dekolteli mini elbisesi ile verdiği pozlarla dikkat çekti.