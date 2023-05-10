30 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu’na yeni aşkından sürpriz kutlama! Dilan Çiçek Deniz pastaya bakın ne yazdırdı! “Hiç mi anlamadın oğlum?”
Dilan Çiçek Deniz, bir süre önce Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan oyuncu çift, son olarak Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımıyla adlarından söz ettirdi. Deniz, sosyal medya hesabında sevgilisinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, sevgilisine yaptırdığı doğum günü pastasını Instagram'da yayınladı. Pastanın üzerinde yazanlar ise dikkat çekti. Öte yandan Mert Yazıcıoğlu da doğum gününden paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını yayınladı.
10.05.2023 23:47 - Son Güncelleme: 10.05.2023 23:47
4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ilişkisini noktalayan Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çift, geçen haftalarda birlikte Maldivler'e tatile gitti.
Dilan Çiçek Deniz, burada aşka gelerek romantik bir paylaşım yaptı. Manzara fotoğrafı paylaşarak Yazıcıoğlu'na aşkını ilan eden Deniz, Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı'ndan "Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum" satırlarını ekledi.
Dilan Çiçek Deniz, daha sonra da verdiği bir röportajda aşk üzerine konuştu ve açıklamasıyla adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu şimdi ise sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun doğum gününe özel yaptığı paylaşımla magazin gündeminde yer aldı.