30 yaşındaki Esra Bilgiç’ten yırtmaçlı elbisesiyle kayalıkların üzerinde iddialı pozlar! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun yıldızıydı...

Diriliş Ertuğrul, Ramo gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Bilgiç, derin yırtmaçlı elbisesi ile kayalıkların üzerinde verdiği pozları paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Esra Bilgiç'in o pozları...
Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Esra Bilgiç, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlara yenilerini ekledi.
Esra Bilgiç, derin yırtmaçlı elbisesi ile kayalıkların üzerinde verdiği pozları paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşımı kısa sürede binlerce yorum geldi.