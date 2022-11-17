30 milyon TL’lik ev anne-kızı mahkemelik etti! Nevin Teoman “Beni kandırdı” dediği kızına dava açtı! Seren Serengil’den yanıt: 25 yıldır...
Sivri dili ile tanınan Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği magazin programında yaptığı yorumlarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü sunucu ve şarkıcı Serengil, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Öztürk Serengil'in kızı olan şarkıcı, Suadiye'deki evleri yüzünden annesi Nevin Teoman ile mahkemelik oldu. Serengil'in "30 milyonluk dairemi üzerine geçirdi" diyen annesi Nevin Teoman'ın anlattıkları şoke etti. Ünlü şarkıcıdan da yanıt gecikmedi. İşte detaylar...
17.11.2022 20:58 - Son Güncelleme: 17.11.2022 20:58
Son dönemlerde magazin olaylarına yaptığı yorumlarla gündeme gelen şarkıcı Seren Serengil, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Nevin Teoman, ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi imzalatıp Suadiye'deki evinin tapusunu üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil'e dava açtı.
Nevin Teoman, noterden imzasını alıp Bostancı'daki evinin tapusunu kendi üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil'e dava açtı.
İddiaya göre; Serengil, annesi Nevin Teoman'ı Ankara'da GATA'ya götürüp sağlık heyetine soktu ve vasiyetini yazdırdıktan sonra ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi yaptırıp noterden annesinin imzasını aldı.