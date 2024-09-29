30 kilo veren Ata Demirer 4.5 ay boyunca uyguladığı diyeti açıkladı: "Her sabah 45 dakika..."

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, son dönemdeki fiziksel dönüşümüyle adeta gençleşmiş bir görünüm sergiliyor. Ameliyatsız bir şekilde tam 30 kilo veren Demirer, bu süreçte ne tür besinler tükettiğini ve hangi yöntemleri uyguladığını ilk kez anlattı.
Hayranlarının ve takipçilerinin büyük merakla beklediği bu açıklamalar, sağlıklı kilo vermek isteyenler için ilham kaynağı olacak.
Protein Ağırlıklı Beslenme ile Kilo Kaybını Hızlandırdı
Ata Demirer, kilo verme sürecinde protein ağırlıklı bir beslenme programı uyguladı.