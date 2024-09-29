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30 kilo veren Ata Demirer 4.5 ay boyunca uyguladığı diyeti açıkladı: "Her sabah 45 dakika..."

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, son dönemde verdiği 30 kilo ile dikkatleri üzerine çekti. Sağlık dolu yeni görüntüsüyle gündem olan Demirer, kilo verme sürecinde uyguladığı diyetin detaylarını ve yaşadığı değişimi paylaştı. Ünlü isim, kilo verirken metabolizmayı hızlandıran ve kas yapısını koruyan protein ağırlıklı besinlerden büyük ölçüde faydalandığını belirtti.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 11:21 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 11:21
30 kilo veren Ata Demirer 4.5 ay boyunca uyguladığı diyeti açıkladı: Her sabah 45 dakika...

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, son dönemdeki fiziksel dönüşümüyle adeta gençleşmiş bir görünüm sergiliyor. Ameliyatsız bir şekilde tam 30 kilo veren Demirer, bu süreçte ne tür besinler tükettiğini ve hangi yöntemleri uyguladığını ilk kez anlattı.

30 kilo veren Ata Demirer 4.5 ay boyunca uyguladığı diyeti açıkladı: Her sabah 45 dakika...

Hayranlarının ve takipçilerinin büyük merakla beklediği bu açıklamalar, sağlıklı kilo vermek isteyenler için ilham kaynağı olacak.

30 kilo veren Ata Demirer 4.5 ay boyunca uyguladığı diyeti açıkladı: Her sabah 45 dakika...

Protein Ağırlıklı Beslenme ile Kilo Kaybını Hızlandırdı

Ata Demirer, kilo verme sürecinde protein ağırlıklı bir beslenme programı uyguladı.

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