30 kilo veren Ata Demirer 4.5 ay boyunca uyguladığı diyeti açıkladı: "Her sabah 45 dakika..."

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, son dönemdeki fiziksel dönüşümüyle adeta gençleşmiş bir görünüm sergiliyor. Ameliyatsız bir şekilde tam 30 kilo veren Demirer, bu süreçte ne tür besinler tükettiğini ve hangi yöntemleri uyguladığını ilk kez anlattı.