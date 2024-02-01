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"30 kilo verdim" diyen Ata Demirer zayıflama sırlarını bir bir açıkladı "Bağırsaklarımı falan yıkatmadım 2 buçuk sene boyunca..."

Ata Demirer bir süredir fazla kilolarını vermek için düzenli beslenme programı uyguluyor. 30 kiloya yakın kilo veren Ata Demirer zaman zaman, verdiği kilolarla magazin gündemine geliyor. Zayıflama sırrı merak edilen Ata Demirer, katıldığı bir programda zayıflama sırlarını anlattı. İddia edildiği gibi bağırsaklarını yıkatma gibi bir durum olmadığını söyleyen oyuncu, nasıl kilo verdiğini tek tek açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 09:07 Güncelleme 01 Şubat 2024, 09:16
30 kilo verdim diyen Ata Demirer zayıflama sırlarını bir bir açıkladı Bağırsaklarımı falan yıkatmadım 2 buçuk sene boyunca... 1

Ata Demirer, 5 ayda 30 kilo vererek değişimiyle gündeme geliyor. U

30 kilo verdim diyen Ata Demirer zayıflama sırlarını bir bir açıkladı Bağırsaklarımı falan yıkatmadım 2 buçuk sene boyunca... 2

Uzun zaman kilo sorunuyla mücadele eden 51 yaşındaki Demirer son haliyle hayranlarından da beğeni topluyor.

30 kilo verdim diyen Ata Demirer zayıflama sırlarını bir bir açıkladı Bağırsaklarımı falan yıkatmadım 2 buçuk sene boyunca... 3

Bir yandan da nasıl bu kadar kilo verdiği merak ediliyor haliyle.

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