30 günde 10 kilo verdiren Serel Yereli diyeti! 27'lik güzel 7 kilo birden aldı! Bakın nasıl incelmiş! "Bu son şişman fotoğrafım..."
Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, uzun zamandır yurt dışında gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Daha önceki zayıf fotoğrafları ortaya çıkan güzel oyuncunun eski hali büyük ilgi çekti. Yeniden gündeme gelen fotoğrafların ardından Yereli'nin kilo alma sebebiyle ilgili yaptığı açıklama merak edildi. 7 kilo alan Yereli'nin zayıflama sırlarını ve kilo alma sebebini sizler için derledik. İşte 1 ayda 10 kilo verdirecek mucize diyet...
Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak kilo aldığı için eleştirilen ünlü oyuncunun eski zayıf fotoğrafları oldukça konuşuldu. Yereli'nin kilo alma sebebi ise duyanları şoke etti.
SON ŞİŞMAN FOTOĞRAFIM
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından paylaşan Serel Yereli, paylaşımına, "Sigarayı bıraktığım için kilo alıp 67 kilo oldum. Çok şükür kas oranım çok ama bu bir bahane değil. Bir buçuk ay kampa giriyorum, bu son şişman fotoğrafım." diyerek açıklamada bulunmuştu.
7 KİLO BİRDEN VERDİ
Serel Yereli, sigarayı bıraktığı için kilo aldığını söylemesinin ardından 30 günlük girdiği bir kamp ile 7 kilo vermeyi başardı.
"PATATES GİBİSİN"
Serel Yereli'ye bir takipçisi sosyal medyada, ''İyice şişko oldun. Patates gibisin. Şarkı söylerken itici görünüyor'' şeklinde bir yorum yapmıştı
1 AYDA 10 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİNİN PÜF NOKTALARI
1 ayda 10 kilo verdiren diyet programının amacı vücutta ki yağ yakımını sağlamaktır. Mineralden eksik beslenme programlarından uzak durulduğunda kas kaybı önlenebilir.
1 ayda 10 kilo verdiren diyet programlarını etkili hale getirmek için her gün 1 saat kadar yürüyüş yapılabilir ve günlük hareket düzeyi arttırılabilir.