30 değil sanki 18 yaşında! Neslihan Atagül'ün kaymak gibi cildinin sırrı ortaya çıktı! 7 gün boyunca...

Neslihan Atagül güzelliğiyle sevenlerini büyülüyor. Başarılı oyuncunun doğal güzelliğe sahip olmasının yanı sıra küçük bir sırrı da varmış! Atagül parlak ve pürüzsüz cilt için düzenli olarak bakım yapıyor. İşte Neslihan Atagül'ün 7 günlük cildi baştan yaratma rutini...