3 yıllık evlilik! Yalan’ın Hülya’sı Yeşim Ceren Bozoğlu’nun eski eşi Selena’nın yıldızı çıktı! Emir Benderlioğlu’nun partneri meğer...

Başrolünde Aslıhan Güner'in yer aldığı Yalan dizisinde Hülya karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu'nun hayatı merak edildi. Dizide Emir Benderlioğlu ile partner olan oyuncu hakkında en çok "Yeşim Ceren Bozoğlu evli mi?", "Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Bozoğlu'nun 3 yıl boyunca Selena'nın yıldız ismiyle evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun kendisi gibi ünlü olan eski eşi...