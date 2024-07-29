3 yıllık evlilik! Yalan’ın Hülya’sı Yeşim Ceren Bozoğlu’nun eski eşi Selena’nın yıldızı çıktı! Emir Benderlioğlu’nun partneri meğer...

Başrolünde Aslıhan Güner'in yer aldığı Yalan dizisinde Hülya karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu'nun hayatı merak edildi. Dizide Emir Benderlioğlu ile partner olan oyuncu hakkında en çok "Yeşim Ceren Bozoğlu evli mi?", "Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Bozoğlu'nun 3 yıl boyunca Selena'nın yıldız ismiyle evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun kendisi gibi ünlü olan eski eşi...
Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde Hülya karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu'nun hayatı merak edildi.
YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?
29 Temmuz 1974'te Ankara'da doğan Yeşim Ceren Bozoğlu, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.