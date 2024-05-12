Beni Böyle Sev, Babalar ve Evlatlar gibi dizilerde rol alan Mert Turak, son olarak Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da merak edildi. Oyuncu hakkında özellikle "Mert Turak evli mi?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Mert Turak'ın hayatına dair detaylar ve 3 yıl evli kaldığı eski eşi...
Şimdilerde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Mert Turak'ın hayatı merak konusu oldu.
Peki Mert Turak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Mert Turak evli mi, eşi kim? İşte tüm detaylar...
MERT TURAK KİMDİR?
Mert Turak, 29 Mart 1980 İzmir'de dünyaya geldi. Malatyalı öğretmen bir baba ve Makedonya asıllı vergi memuru bir annenin oğlu olarak doğan Turak, ilkokulu İzmir'de okudu.