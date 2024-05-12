3 yıllık evlilik! Mert Turak’ın eski eşi bakın kim çıktı! Özgü Namal’ın partneri meğer...

Beni Böyle Sev, Babalar ve Evlatlar gibi dizilerde rol alan Mert Turak, son olarak Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı da merak edildi. Oyuncu hakkında özellikle "Mert Turak evli mi?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Mert Turak'ın hayatına dair detaylar ve 3 yıl evli kaldığı eski eşi...