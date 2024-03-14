3 yıllık evliliğin 2. meyvesi! Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez ikinci kez anne baba oldu! Oğlu Hazar'la ilk pozu ortaya çıktı

Başarılı oyuncu Taner Ölmez ve sevgili eşi Ece Çeşmioğlu, ikinci kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşıyor! Oyunculuk yetenekleriyle hayranlık uyandıran Taner Ölmez ve eşi Ece Çeşmioğlu, ikinci bebeklerini kucaklarına aldılar. Taner Ölmez ise oğluyla ilk pozunu verdi. İşte o görüntüler...