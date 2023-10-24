3 yıllık eski eşi Gamze Özçelik gibi maneviyata yöneldi! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş bambaşka biri oldu: Her hali yakışıklı!

Arka Sokaklar dizisindeki partneri Gamze Özçelik için rol gereği yaşadığı aşk gerçeğe dönen Uğur Pektaş, ünlü oyuncuyla 3 yıl evli kaldı. Dizide Murat karakterini canlandıran Pektaş'ın Özçelik ile yaptığı evlilikten Murathan adında bir oğlu oldu. 2011 yılında yollarını ayıran çift, bambaşka hayatlar yaşarken her ikisi de maneviyata yöneldi. Survivor yarışmasıyla hayran kitlesini daha da arttıran Pektaş, kariyerinin zirvesindeyken ekranlara veda etti. Gözlerden uzak yaşamını sürdüren oyuncunun son hali ise merak edildi. Bambaşka birine dönüşen Pektaş'ın son halini görenler "Her hali yakışıklı" yorumunda bulundu. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...
Seferihisarlı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Uğur Pektaş, otelcilik bölümünde öğrenim gördü ancak Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa yöneldi.
Kuşdili, Düşler ve Gerçekler gibi dizilerde rol alan Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle hafızalara kazındı.
Arka Sokaklar'da Gamze Özçelik ile partner olan Pektaş'ın dizi aşkı gerçeğe dönüştü.