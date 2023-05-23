3 yılı devirmişler! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Azamet’i Eren Vurdem’in eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlüymüş! Meğer Hadise ile...
Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Aslı Melisa Uzun gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Azamet karakterini canlandıran Eren Vurdem'in hayatı merak konusu oldu. Aslen Konyalı olan 34 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncu hakkında "Eren Vurdem evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Vurdem'in 3 yıl önce sessiz sedasız evlendiği ünlü ismin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Hadise detayı ise dikkat çekti. Bakın Eren Vurdem'in eşi kimmiş...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Azamet karakterini canlandıran Eren Vurdem'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
EREN VURDEM KİMDİR?
1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezun oldu.
İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat, Söz ve Şefkat Tepe dizilerinde rol aldı.
Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam ile izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncu hakkında "Eren Vurdem evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.
Vurdem'in 3 yıl önce sessiz sedasız evlendiği ünlü ismin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise inanamadı. Hadise detayı ise dikkat çekti.