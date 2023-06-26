3 yılı devirdiler! Onur Buldu’nun sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşine bakın! Gören hayran kaldı! "Çok yakışıyorsunuz..."
Ünlü oyuncu Onur Buldu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Güldür Güldür Show ile adını duyuran ve şimdilerde Benim Güzel Ailem'de rol alan oyuncunun özellikle özel hayatı merak edildi. Buldu'nun pandemi nedeniyle sade bir törenler sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşini görenler ise hayran kaldı. Bir kız evladı olan çifte sosyal medyada "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Onur Buldu'nun biricik eşi...
26.06.2023 13:19 - Son Güncelleme: 26.06.2023 13:19
Ünlü oyuncu Onur Buldu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.