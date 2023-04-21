3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Güldür Güldür’ün Bilal’iydi...

ONUR BULDU KİMDİR?

Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak 4 Ağustos 1982'de Bergama'da dünyaya gelen Onur Buldu, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.