3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Güldür Güldür’ün Bilal’iydi...
Ali Sunal, Onur Atilla, İbrahim Çekiç, Alper Kul, Doğa Rutkay, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show programında canlandırdığı Bilal karakteriyle tanınan Onur Buldu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilirken en çok "Onur Buldu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Buldu'nun öğretmen eşini ilk kez görenler ise hayran kaldı. İşte Onur Buldu'nun 3 yıldır aynı yastığa baş koyduğu öğretmen eşi...
21.04.2023 10:50 - Son Güncelleme: 21.04.2023 10:50
Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Bilal karakteriyle tanınan Onur Buldu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ONUR BULDU KİMDİR?
Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak 4 Ağustos 1982'de Bergama'da dünyaya gelen Onur Buldu, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilirken en çok "Onur Buldu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Buldu'nun öğretmen eşini ilk kez görenler ise hayran kaldı.