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Haberler Magazin 3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Güldür Güldür’ün Bilal’iydi...

3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Güldür Güldür’ün Bilal’iydi...

Ali Sunal, Onur Atilla, İbrahim Çekiç, Alper Kul, Doğa Rutkay, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show programında canlandırdığı Bilal karakteriyle tanınan Onur Buldu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilirken en çok "Onur Buldu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Buldu'nun öğretmen eşini ilk kez görenler ise hayran kaldı. İşte Onur Buldu'nun 3 yıldır aynı yastığa baş koyduğu öğretmen eşi...

takvim.com.tr
21.04.2023 10:50 - Son Güncelleme: 21.04.2023 10:50
3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Güldür Güldür’ün Bilal’iydi...

Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı Bilal karakteriyle tanınan Onur Buldu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Güldür Güldür’ün Bilal’iydi...

ONUR BULDU KİMDİR?
Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olarak 4 Ağustos 1982'de Bergama'da dünyaya gelen Onur Buldu, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.

3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Güldür Güldür’ün Bilal’iydi...

Organize İşler filmiyle profesyonel kariyerine adım attığı 2005 yılından itibaren birçok dizi, internet ve sinema yapımında rol alan Buldu, adını Güldür Güldür Show adlı programla geniş kitlelere duyurdu.

3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Güldür Güldür’ün Bilal’iydi...

Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilirken en çok "Onur Buldu'nun eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Buldu'nun öğretmen eşini ilk kez görenler ise hayran kaldı.

3 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Onur Buldu’nun öğretmen eşine bakın! Gören dilini ısırdı! Güldür Güldür’ün Bilal’iydi...

İşte Onur Buldu başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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