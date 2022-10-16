3 yıl önce evlenmişler! Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal’ın eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü! Murat Yıldırım’ın partneri meğer...
Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Nihat Altınkaya ve Çağlar Ertuğrul'un veda ettiği Teşkilat dizisinde fırtınalar estirmeye devam eden Deniz Baysal, yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündem oldu. Yeni sezonda Murat Yıldırım ile kamera karşısına geçen Baysal'ın hayatı da merak konusu oldu. Üç yıl önce nikah masasına oturan oyuncunun özellikle eşi merak edilerek "Deniz Baysal'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Baysal'ın kendisi gibi ünlü olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. İşte Deniz Baysal'ın biricik eşi...
16.10.2022 21:05 - Son Güncelleme: 16.10.2022 21:05
Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal, yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündem oldu.
Yeni sezonda Murat Yıldırım ile kamera karşısına geçen Baysal'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Baysal hakkında en çok "Deniz Baysal'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.