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Haberler Magazin 3 yıl önce evlenen Onur Buldu kızının 1. yaş günüden paylaştı! Minik kızı “Onur’un kız versiyonu” dedirtti! Öğretmen eşini gören dilini ısırdı

3 yıl önce evlenen Onur Buldu kızının 1. yaş günüden paylaştı! Minik kızı “Onur’un kız versiyonu” dedirtti! Öğretmen eşini gören dilini ısırdı

Duygu Kozoğlu ile 2020 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Onur Buldu, geçen yıl Masal adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Buldu'nun minik kızı 1 yaşına bastı. Ünlü oyuncu da kızının doğul gününe özel yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Doğum günü partisinden eşi ve kızıyla paylaşımda bulunan Buldu, kısa sürede gündem oldu. Masal'ın son halini görenler "Onur'un kız versiyonu" yorumunda bulundu. Oyuncunun öğretmen eşi Duygu Kozoğlu ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Onur Buldu'nun minik kızı ve eşi...

takvim.com.tr
21.06.2023 10:32 - Son Güncelleme: 21.06.2023 10:32
3 yıl önce evlenen Onur Buldu kızının 1. yaş günüden paylaştı! Minik kızı “Onur’un kız versiyonu” dedirtti! Öğretmen eşini gören dilini ısırdı

Duygu Kozoğlu ile 2020 yılında sade bir törenle dünyaevine giren Onur Buldu, geçen sene Masal'ı kucağına olarak ilk kez babalık heyecanını yaşadı.

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3 yıl önce evlenen Onur Buldu kızının 1. yaş günüden paylaştı! Minik kızı “Onur’un kız versiyonu” dedirtti! Öğretmen eşini gören dilini ısırdı

Buldu'nun minik kızı 1 yaşına bastı. Ünlü oyuncu da kızının doğul gününe özel yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı

3 yıl önce evlenen Onur Buldu kızının 1. yaş günüden paylaştı! Minik kızı “Onur’un kız versiyonu” dedirtti! Öğretmen eşini gören dilini ısırdı

Doğum günü partisinden eşi ve kızıyla paylaşımda bulunan Buldu, kısa sürede gündem oldu. Baba-kızın benzerliği dikkat çekti.

3 yıl önce evlenen Onur Buldu kızının 1. yaş günüden paylaştı! Minik kızı “Onur’un kız versiyonu” dedirtti! Öğretmen eşini gören dilini ısırdı

Masal'ın son halini görenler "Onur'un kız versiyonu" yorumunda bulundu. Oyuncunun öğretmen eşi Duygu Kozoğlu ise güzelliğiyle hayran bıraktı.

3 yıl önce evlenen Onur Buldu kızının 1. yaş günüden paylaştı! Minik kızı “Onur’un kız versiyonu” dedirtti! Öğretmen eşini gören dilini ısırdı

İşte Onur Buldu'nun paylaşımı başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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