3 yıl önce evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç’un minik kızları ilk kez görüntülendi! Jan Asya ilgi odağı oldu! Bakın kime benziyor...

Deliha film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı. Oyuncu çift, geçen sene Eylül ayında Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiftin gözlerden uzak büyüttüğü kızları, ilk kez tatilde görüntülendi. Minik Jan Asya sevimli halleriyle dikkat çekerken "Kime benziyor" sorusu yanıt buldu. İşte ailece tatile çıkan Gupse Özay ile Barış Arduç'un güzeller güzeli kızı Jan Asya...
6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandıran Barış Arduç ile Gupse Özay, geçen sene 9 Eylül'de kızları Jan Asya'yı kucağına aldı.
Kızlarını gözlerden uzak büyüten ve sosyal medyada Jan Asya ile herhangi bir paylaşımda bulunmayan ünlü çift, ailece tatile çıktı.
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bebekleri Jan Asya Çeşme'de görüntülendi. Ünlü çiftin kızları da muhabirimiz Ercan Akgün tarafından ilk defa çekilmiş oldu.