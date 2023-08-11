3 yıl önce evlenen Gupse Özay ile Barış Arduç’un minik kızları ilk kez görüntülendi! Jan Asya ilgi odağı oldu! Bakın kime benziyor...

Kızlarını gözlerden uzak büyüten ve sosyal medyada Jan Asya ile herhangi bir paylaşımda bulunmayan ünlü çift, ailece tatile çıktı.

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Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, bebekleri Jan Asya Çeşme'de görüntülendi. Ünlü çiftin kızları da muhabirimiz Ercan Akgün tarafından ilk defa çekilmiş oldu.