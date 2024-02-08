3 yıl önce boşandılar! Burak Sevinç’in eski eşi de kendisi gibi oyuncu! Meğer Kaybedenler Kulübü’nün yıldızıyla...

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen Burak Sevinç'in hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Burak Sevinç'in eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Sevinç'in Kaybedenler Kulübü'nün yıldızıyla bir dönem evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Burak Sevinç'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kim...