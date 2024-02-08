Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen Burak Sevinç'in hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Burak Sevinç'in eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Sevinç'in Kaybedenler Kulübü'nün yıldızıyla bir dönem evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Burak Sevinç'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kim...
Söz, Leke, Kırmızı Oda, İçimizdeki Ateş, Hudutsuz Sevda gibi dizilerde rol alan Burak Sevinç'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BURAK SEVİNÇ KİMDİR?
İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamlamasının ardından yükseköğrenim için İstanbul'a taşınan Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünü bitirmeden üniversiteyi ikinci senesinde terk edip müzisyenlik mesleğine ağırlık verdi.
Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilenen VE Ud sanatçısı Özcan Sevinç'in oğlu olan Sevinç, 11 yaşında babasının yönlendirmesiyle Türk Sanat Müziği Derneğinde kanun enstrümanı üzerine ders almaya başladı.