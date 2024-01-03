3 yıl önce anne olmuştu! Dilek Taşı’nın Fatma’sı Feride Çetin’in kızı Hayat’a bakın! Minik bebeği sosyal medyada ilgi odağı oldu

3 yıl önce anne olmuştu! Dilek Taşı dizisine Figen'in annesi Fatma karakteriyle dahil olan Feride Çetin'in hayatı merak konusu oldu. 2020 yılında anne olan oyuncunun özellikle Hayat adını verdiği kızı merak edildi. Minik Hayat'ı görenler ise hayran kalırken "Maşallah" yorumları yapıldı. İşte Feride Çetin'in güzeller güzeli kızı Hayat...