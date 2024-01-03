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3 yıl önce anne olmuştu! Dilek Taşı’nın Fatma’sı Feride Çetin’in kızı Hayat’a bakın! Minik bebeği sosyal medyada ilgi odağı oldu

3 yıl önce anne olmuştu! Dilek Taşı dizisine Figen'in annesi Fatma karakteriyle dahil olan Feride Çetin'in hayatı merak konusu oldu. 2020 yılında anne olan oyuncunun özellikle Hayat adını verdiği kızı merak edildi. Minik Hayat'ı görenler ise hayran kalırken "Maşallah" yorumları yapıldı. İşte Feride Çetin'in güzeller güzeli kızı Hayat...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 15:42 Güncelleme 03 Ocak 2024, 15:42
3 yıl önce anne olmuştu! Dilek Taşı’nın Fatma’sı Feride Çetin’in kızı Hayat’a bakın! Minik bebeği sosyal medyada ilgi odağı oldu 1

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı dizisine dahil olan Feride Çetin'in hayatı merak konusu oldu.

3 yıl önce anne olmuştu! Dilek Taşı’nın Fatma’sı Feride Çetin’in kızı Hayat’a bakın! Minik bebeği sosyal medyada ilgi odağı oldu 2

Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 5 Kasım 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Feride Çetin'in özellikle minik kızı merak edildi.

3 yıl önce anne olmuştu! Dilek Taşı’nın Fatma’sı Feride Çetin’in kızı Hayat’a bakın! Minik bebeği sosyal medyada ilgi odağı oldu 3

2020 yılında anne olan oyuncunun Hayat adını verdiği kızını gören sosyal medya kullanıcıları ise hayran kaldı.

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