3 yıl Gamze Özçelik’le evli kalmıştı! Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur Pektaş’tan kafa karıştıran paylaşım! “Etrafımızdaki insanları...”

Survivor yarışmasında adını duyuran ve Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmiş, bu evlilikten Murathan Pektaş adını verdikleri oğulları olmuştu. 3 yıl evli kalan ikiliden Özçelik, geçen günlerde Reshad Strik ile nikah masasına oturarak gündeme gelmişti. Pektaş ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Son halini yayınlayan oyuncu, kaleme aldığı yazıyla kafa karıştırdı. İşte detaylar...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Pektaş'ın üç yıl evli kaldığı Gamze Özçelik'ten Murathan adında bir evladı oldu.
Hem Uğur Pektaş hem de Gamze Özçelik, uzun bir süre önce ekranlara veda etti ve bambaşka hayatlar yaşamaya başladı.
Üç yıl evli kalan ikiliden Özçelik, geçen günlerde Reshad Strik ile nikah masasına oturarak gündeme geldi.