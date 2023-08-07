3 yıl Gamze Özçelik ile evli kalmıştı! Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş Kadıköy’de ortaya çıktı! Son hali inanılmaz...

Gamze Özçelik ile üç yıl evli kalan ve Murathan adında bir evladı olan Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle hafızalara kazındı. Bir süre önce maneviyata yönelen ve ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren oyuncu, Kadıköy'de ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan hayranları bir kez daha ekranlara geri dön çağrısında bulundu. İşte Uğur Pektaş'ın çok konuşulan son hali...
Survivor yarışması ile adını duyurduktan sonra oyunculuğa soyunan Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle hafızalara kazındı.
Gamze Özçelik ile üç yıl evli kalan ve Murathan adında bir evladı olan Pektaş, bir süre önce maneviyata yöneldi ve ekranlardan uzak bir yaşam sürmeye başladı.
Bir dönem sürmeli gözleri ve tarzıyla dikkat çeken Pektaş, Kadıköy'de ortaya çıktı.