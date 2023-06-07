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Haberler Magazin 3 yıl evli kalmışlardı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş suskunluğunu bozdu! “Ha şöyle yüzünü görelim” Arka Sokaklar’ın Murat’ıydı...

3 yıl evli kalmışlardı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş suskunluğunu bozdu! “Ha şöyle yüzünü görelim” Arka Sokaklar’ın Murat’ıydı...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde rol arkadaşı Gamze Özçelik ile dünyaevine girmişti. Gamze Özçelik ile üç yıl evli kalan ve Murathan adında bir evladı olan Pektaş, uzun bir süreliğine sırra kadem basmıştı. Geçen aylarda yeni proje müjdesi veren oyuncu, sosyal medyadaki suskunluğunu da bozdu. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise inanamadı. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...

takvim.com.tr
07.06.2023 22:46 - Son Güncelleme: 07.06.2023 22:46
3 yıl evli kalmışlardı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş suskunluğunu bozdu! “Ha şöyle yüzünü görelim” Arka Sokaklar’ın Murat’ıydı...

2005 yılında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başlayan Uğur Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazındı.

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3 yıl evli kalmışlardı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş suskunluğunu bozdu! “Ha şöyle yüzünü görelim” Arka Sokaklar’ın Murat’ıydı...

2010 yılında Murathan isminde bir oğulları olan çiftten Pektaş, aynı sene İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye geri döndü.

3 yıl evli kalmışlardı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş suskunluğunu bozdu! “Ha şöyle yüzünü görelim” Arka Sokaklar’ın Murat’ıydı...

Ünlü oyuncu, 2011 yılında ise 3 yıllık eşi Gamze Özçelik ile ayrılık kararı alarak evliliklerini sonlandırdı.

3 yıl evli kalmışlardı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş suskunluğunu bozdu! “Ha şöyle yüzünü görelim” Arka Sokaklar’ın Murat’ıydı...

Survivor 2020 kadrosunda da yer alan Pektaş, yaşadığı sakatlık sebebiyle yarışmayı bırakmak zorunda kaldı.

3 yıl evli kalmışlardı! Gamze Özçelik’in eski eşi Uğur Pektaş suskunluğunu bozdu! “Ha şöyle yüzünü görelim” Arka Sokaklar’ın Murat’ıydı...

Bir dönem hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Pektaş, uzun süre önce ekranlara veda etti.

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