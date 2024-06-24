3 yıl evli kaldılar! Yalan’ın Hülya’sı Yeşim Ceren Bozoğlu’nun eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Emir Benderlioğlu’nun partneri meğer...

Hülya karakterini canlandırdığı Yalan dizisinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç ile birlikte kamera karşısına geçen Yeşim Ceren Bozoğlu'nun hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Bozoğlu'nun bir dönem evli kaldığı oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 3 yıl evli kaldığı eski eşi kim...