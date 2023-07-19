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Haberler Magazin 3 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Çağatay Ulusoy’la anılan Ece Sükan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer seneler önce boşanmış...

3 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Çağatay Ulusoy’la anılan Ece Sükan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer seneler önce boşanmış...

Meslektaşı Duygu Sarışın'dan evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla ayrılan Çağatay Ulusoy'un adı Ece Sükan'la aşk dedikodularına karışmıştı. İlk olarak nisan ayında yakınlaşan ve ardından Marmaris'e tatile gittikleri iddia edilen çifttin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Birlikte bir partiye katılan ikili, sarmaş dolaş eğlendi. Aşk iddiaların güçlendiren haberlerin ardından ikilini hayatı merak konusu oldu. Ece Sükan hakkında araştırma yapanlar ünlü ismin eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ece Sükan'ın eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
19.07.2023 14:12 - Son Güncelleme: 19.07.2023 14:12
3 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Çağatay Ulusoy’la anılan Ece Sükan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer seneler önce boşanmış...

Uzun süre aşk yaşadığı Duygu Sarışın'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Çağatay Ulusoy'un adı Ece Sükan'la aşk dedikodularına karıştı.

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3 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Çağatay Ulusoy’la anılan Ece Sükan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer seneler önce boşanmış...

İlk olarak nisan ayında yakınlaşan ve ardından Marmaris'e tatile gittikleri iddia edilen çift, geçtiğimiz gün bir partiye katıldı. Sarmaş dolaş eğlenen çift, gece boyunca birbirinden ayrılmadı.

3 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Çağatay Ulusoy’la anılan Ece Sükan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer seneler önce boşanmış...

Burada sürekli yan yana olan ikili, gece boyunca eğlendi. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın paylaşımında Ulusoy'un hemen yanı başında olan Sükan, aşk iddialarını da ayyuka çıkardı.

3 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Çağatay Ulusoy’la anılan Ece Sükan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer seneler önce boşanmış...

Samimi tavırlar sergileyen Ulusoy ve Sükan, fotoğrafçı Mert Alaş'ın Instagram'daki paylaşımlarında da boy gösterdi.

3 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Çağatay Ulusoy’la anılan Ece Sükan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer seneler önce boşanmış...

Tüm bunların ardından ikilinin hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy'un özellikle aşk hayatları merak konusu oldu.

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