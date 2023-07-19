3 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Çağatay Ulusoy’la anılan Ece Sükan’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer seneler önce boşanmış...
Meslektaşı Duygu Sarışın'dan evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla ayrılan Çağatay Ulusoy'un adı Ece Sükan'la aşk dedikodularına karışmıştı. İlk olarak nisan ayında yakınlaşan ve ardından Marmaris'e tatile gittikleri iddia edilen çifttin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Birlikte bir partiye katılan ikili, sarmaş dolaş eğlendi. Aşk iddiaların güçlendiren haberlerin ardından ikilini hayatı merak konusu oldu. Ece Sükan hakkında araştırma yapanlar ünlü ismin eski eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ece Sükan'ın eski eşi kimmiş...
19.07.2023 14:12 - Son Güncelleme: 19.07.2023 14:12
Uzun süre aşk yaşadığı Duygu Sarışın'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Çağatay Ulusoy'un adı Ece Sükan'la aşk dedikodularına karıştı.
Tüm bunların ardından ikilinin hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Ece Sükan ile Çağatay Ulusoy'un özellikle aşk hayatları merak konusu oldu.