3 yıl aşk yaşamışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Melike’si Aslı Melisa Uzun’un eski sevgilisi bakın kim! Meğer Tuzak’ın yıldızıyla...
2015 Miss Turkey ikinci güzeli olan ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Aslı Melisa Uzun, başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'da Melike karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Uzun, ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümünün yayınlanması üzerine ise gündem oldu. Hem güzelliği hem de performansıyla adından söz ettiren oyuncunun hayatı ise merak konusu oldu. Uzun hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. Bakın Aslı Melisa Uzun'un 3 yıl aşk yaşadığı meslektaşı kimmiş...
01.11.2022 21:56 - Son Güncelleme: 01.11.2022 21:58
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Melike karakterini canlandıran Aslı Melisa Uzun, yeni bölümün yayınlanmasının ardından gündem oldu.