3 yaşındaki kızının hasta olduğu ortaya çıkmıştı! Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel o yorumla çileden çıktı! “Biz neler yaşadık...”
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Caner Yıldırım ile yaptığı evlilikten Aylin Mavi adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık kızına yer veren Erçel, son olarak Mavi ile eğlenceli bir video yayınladı. Ancak videoya yapılan bir yorum Gamze Erçel'i çileden çıkardı. Erçel, geçen yıl kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkan Mavi ile hastaneden görüntülerini "Ah anneciğim ah... Biz neler yaşadık bir bilseler" notuyla yayınlayarak sitem etti. İşte detaylar...
19.04.2023 12:17 - Son Güncelleme: 19.04.2023 12:21
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Aylin Mavi adında bir kızı oldu.
Gamze Erçel, çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizi merak edenler; bizler iyiyiz ve iyi olmaya çalışıyoruz. İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili bir tedavi sürecine başladık.