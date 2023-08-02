3 sene önce evlenen Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! "Güzellik genetik" Deliha'nın yıldızı Gupse Özay'ın annesine bakın...

Deliha filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de nikah masasına taşıdı ve Jan Asya adını verdikleri kızları ile evliliklerini taçlandırdı. Jan Asya'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, geçen günlerde Arduç'un romantik paylaşımıyla gündem oldu. Oyuncu çift, şimdi ise Gupse Özay'ın annesiyle adlarından söz ettirdi. Barış Arduç'un biricik kayınvalidesini görenler hayran kaldı. İşte Gupse Özay'ın güzeller güzeli annesi...