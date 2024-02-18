3 numarası koca delikanlı oldu! Sibel Can’ın Sulhi Aksüt’ten olan oğluna bakın! Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural paylaştı

14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan ve ardından kariyerine şarkıcı olarak devam eden Sibel Can hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 11 yıl evli kaldığı Hakan Ural'dan Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile evlenen ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı. Ünlü şarkıcı, son olarak büyük oğlu Engincan Ural'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Ural, kardeşi Emir Aksüt'ün son halini paylaştı. Aksüt'ü görenler, "Koca delikanlı olmuş", "Maşallah çok yakışıklı", "Çok canlar yakacak" yorumlarında bulundu. İşte Sibel Can'ın üç numarası...