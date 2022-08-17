3 nesil bir arada! Tuğba Altıntop annesi ve kızlarıyla ortalığı salladı! Rafet El Roman’ın eski eşinin son haline bakın gören inanamadı
1996 yılında Miss Turkey seçilen Tuğba Altıntop'un hayatı bir anda değişti. Aynı yıl Rafet El Roman ile dünayaevine giren Altıntop'un bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su adında iki kızı oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandıran tescilli güzelin boşanması oldukça olaylı oldu. Bir süreliğine ortadan kaybolan Tuğba Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Altıntop, çok konuşulan o pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, annesi ve kızlarıyla verdiği bir pozu yayınladı. Kısa sürede gündem olan pozda Altıntop'un son hali dikkat çekti. İşte Tuğba Altıntop'un o paylaşımı...
17.08.2022 00:37 - Son Güncelleme: 17.08.2022 00:37
1996'da Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı yıl Rafet El Roman'la nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Su Elnur ile Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Ancak 1996 yılında başlayan evlilik 2003'te sona erdi.
Oldukça olaylı bir şekilde ayrılan ikiliden Rafet El Roman boşanma sonrası yeniden evlenirken, Tuğba Altıntop ise bir süre ortalarda görülmedi.
2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başlayan ve ekranlara dönen Tuğba Altıntop, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.