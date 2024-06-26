3 nesil bir arada! Hande Soral’dan annesi ve minik oğluyla tatil pozu! İsmail Demirci’nin kayınvalidesine bakın...

Son olarak "Ateş Kuşları" dizisindeki Mercan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hande Soral, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla asından söz ettirdi. İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, bu kez annesi Sebahat Soral ve oğluyla gündeme geldi. Aile tatilinden paylaşımda bulunan Soral'ın annesi ve oğluyla verdiği pozlar hayran bıraktı. "Güzellik genetik" dedirten Sebahat Soral, kızları Hande Soral ile Bensu Soral'a taş çıkardı.
Hande Soral, son olarak Ateş Kuşları dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin final yapmasının ardından ailesiyle tatil için Rodos'a gitti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim burada verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.
Aile tatilinden paylaşımda bulunan Soral'ın annesi ve oğluyla verdiği pozlar hayran bıraktı.