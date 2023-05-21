3 nesil 1 arada! Kim Milyoner Olmak İster’in yıldızı Kenan İmirzalıoğlu’nun kızlarına bakın! Sinem Kobal’ın annesi ilk kez paylaştı...
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal ile evlendi. Ünlü çiftin bu evlilikten Lalin ile Leyla adını verdikleri iki kızı oldu. Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal, sosyal medyada kural bozdu ve torunlarıyla pozunu yayınladı. Geçen günlerde 1 yaşına basan Leyla'yı görenler "Ne kadar büyümüş" derken Lalin için "Babasına benziyor" denildi. İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun biricik kızları...
21.05.2023 22:01 - Son Güncelleme: 21.05.2023 22:05
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster programının başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
2016 yılında görkemli bir düğünle meslektaşı Sinem Kobal ile dünyaevine giren İmirzalıoğlu'nun bu evlilikten Lalin ile Leyla adlarında iki kızı oldu.
Kızlarını gözlerden uzak büyüten ünlü çiftten Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal, sosyal medyada kural bozdu ve torunlarıyla pozunu yayınladı.