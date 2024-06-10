3 kız kardeş! Yalan’ın Melike’si Aslıhan Güner’i kardeşleriyle yan yana gelince ayırt etmek çok zor! Hem güzellikleri hem benzerlikleri...

Eylül Tumbar, Özge Borak, Feyyaz Duman, Atakan Hoşgören, Serra Pirinç gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde Melike karakterini canlandıran Aslıhan Güner'in hayatı merak edildi. Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Güner'in gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güner kardeşlerin hem güzellikleri hem benzerlikleri çok konuşuldu.
Yalan dizisinde Melike karakterini canlandıran Aslıhan Güner'in hayatı merak edildi.
ASLIHAN GÜNER KİMDİR?
17 Aralık 1987'de dünyaya gelen ve aslen Sivaslı olan Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi'nde gördüğü eğitimle adım attı.
Aslıhan Güner'in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.