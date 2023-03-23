RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 3 kez yendiği hastalığı nüksetti! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hayranlarını korkuttu! İşte 60'lık Bahar Öztan'ın hastane odasından son hali...

3 kez yendiği hastalığı nüksetti! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hayranlarını korkuttu! İşte 60'lık Bahar Öztan'ın hastane odasından son hali...

İlk kez bir şampuan markası için kamera karşısına geçen ve sayısız reklam filminde rol alan Bahar Öztan, Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Doktor Civanım'la hafızalara kazınan oyuncu, kariyeri kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Son haliyle sık sık adından söz ettiren Öztan, bu kez hayranlarını korkutan bir haberle gündem oldu. Kanserin yeniden nüksettiği ünlü oyuncunun, 10 gündür hastanede yattığı öğrenildi. Öztan'ın hastane odasında çekilen son haline ise "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. İşte 60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'ın son hali ve sağlık durumu...

takvim.com.tr
23.03.2023 18:27 - Son Güncelleme: 23.03.2023 19:01
3 kez yendiği hastalığı nüksetti! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hayranlarını korkuttu! İşte 60’lık Bahar Öztan’ın hastane odasından son hali...

Bir reklam filmi ile ilk kez kamera karşısına geçen ve dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni toplayan Bahar Öztan, Şaşkın Milyoner'le sinema hayatına başladı.

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3 kez yendiği hastalığı nüksetti! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hayranlarını korkuttu! İşte 60’lık Bahar Öztan’ın hastane odasından son hali...

Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı.

3 kez yendiği hastalığı nüksetti! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hayranlarını korkuttu! İşte 60’lık Bahar Öztan’ın hastane odasından son hali...

O günden itibaren yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdüren Öztan, Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Doktor Civanım'la hafızalara kazındı.

3 kez yendiği hastalığı nüksetti! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hayranlarını korkuttu! İşte 60’lık Bahar Öztan’ın hastane odasından son hali...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak anılan Bahar Öztan, son haliyle de sık sık magazin gündeminde yer aldı.

3 kez yendiği hastalığı nüksetti! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hayranlarını korkuttu! İşte 60’lık Bahar Öztan’ın hastane odasından son hali...

Ancak Öztan, bu kez hayranlarını korkutan bir haberle gündem oldu. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başladı.

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