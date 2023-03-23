3 kez yendiği hastalığı nüksetti! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli hayranlarını korkuttu! İşte 60'lık Bahar Öztan'ın hastane odasından son hali...
İlk kez bir şampuan markası için kamera karşısına geçen ve sayısız reklam filminde rol alan Bahar Öztan, Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Doktor Civanım'la hafızalara kazınan oyuncu, kariyeri kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Son haliyle sık sık adından söz ettiren Öztan, bu kez hayranlarını korkutan bir haberle gündem oldu. Kanserin yeniden nüksettiği ünlü oyuncunun, 10 gündür hastanede yattığı öğrenildi. Öztan'ın hastane odasında çekilen son haline ise "Geçmiş olsun" mesajları yağdı. İşte 60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'ın son hali ve sağlık durumu...
23.03.2023 18:27 - Son Güncelleme: 23.03.2023 19:01
Bir reklam filmi ile ilk kez kamera karşısına geçen ve dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni toplayan Bahar Öztan, Şaşkın Milyoner'le sinema hayatına başladı.
O günden itibaren yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdüren Öztan, Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Doktor Civanım'la hafızalara kazındı.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak anılan Bahar Öztan, son haliyle de sık sık magazin gündeminde yer aldı.