3 kez nikah masasına oturdu! 1 çocuk babası Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Feyza Aktan ve Samar Dadgar’dan önce...

Şarkıcılıkla başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Özcan Deniz, son olarak Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcının 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Feyza Aktan'dan bir oğlu oldu. 3 kez nikah masasına oturan ve şimdilerde Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren Deniz'in ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Özcan Deniz'in sır gibi sakladığı eski eşi kim...