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3 kez nikah masasına oturdu! 1 çocuk babası Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Feyza Aktan ve Samar Dadgar’dan önce...

Şarkıcılıkla başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Özcan Deniz, son olarak Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcının 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Feyza Aktan'dan bir oğlu oldu. 3 kez nikah masasına oturan ve şimdilerde Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren Deniz'in ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Özcan Deniz'in sır gibi sakladığı eski eşi kim...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 10:39 Güncelleme 29 Nisan 2024, 10:39
3 kez nikah masasına oturdu! 1 çocuk babası Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Feyza Aktan ve Samar Dadgar’dan önce... 1

2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Feyza Aktan'dan bir oğlu olan Özcan Deniz, geçen sene Samar Dadgar ile hayatını birleştirdi.

3 kez nikah masasına oturdu! 1 çocuk babası Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Feyza Aktan ve Samar Dadgar’dan önce... 2

Samar Dadgar ile mutlu evliliklerine tam gaz devam eden Özcan Deniz'in hayatı merak konusu oldu.

3 kez nikah masasına oturdu! 1 çocuk babası Özcan Deniz’in ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Feyza Aktan ve Samar Dadgar’dan önce... 3

Şarkıcının özellikle eski aşkları merak konusu oldu. Deniz hakkında araştırma yapanlar, şarkıcının ilk eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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