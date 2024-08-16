3 kez evlenip 2 kez boşandı! Aydemir Akbaş’ın yarım asrı devirdiği eşi bakın hangi oyuncu çıktı! 1964’ten beri meğer...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Entübe edildiği öğrenilen ünlü oyuncunun sağlık durumu sevenlerini endişelendirirken Akbaş'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aydemir Akbaş'ın özellikle 2 kez boşanıp 3 kez evlendiği eşi merak konusu oldu. Akbaş'ın bir röportajında ayrı yaşadıklarını söylediği eşi de oyuncu çıktı. İşte Aydemir Akbaş'ın yarım asırdan fazladır evli olduğu oyuncu eşi...
Kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş (88) hastaneye kaldırıldı. Dün yakınları tarafından evinde baygın halde bulunan oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Sanatçının sosyal medya hesabında "Aydemir Akbaş ani gelişen sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılmıştır. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınmıştır" şeklinde bir paylaşım yapıldı.
İbrahim Tatlıses de yakın dostu için sevenlerinden dua istedi: "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum."