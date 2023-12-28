3 kez evlenen Ceyda Düvenci’nin ilk eşi Kurtlar Vadisi’nin yıldızı çıktı! Bülent Şakrak’la 8 yıl evli kalmıştı meğer...

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek gibi isimlerin yer aldığı Sakla Beni dizisinde Filiz karakterini canlandıran Ceyda Düvenci, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan ve geçen aylarda 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'tan boşanan Düvenci, şimdi ise ilk eşiyle gündeme geldi. Düvenci'nin Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla 2 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ceyda Düvenci'nin kendisi gibi oyuncu olan ilk eşi...
Sakla Beni dizisinde Filiz karakterini canlandıran Ceyda Düvenci, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Üç evlilik yapan Düvenci özellikle yaşadığı aşklarla dikkat çekti.
Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la geçen aylarda boşandı.
Attığı her adımla dikkat çeken ünlü oyuncunun ilk eşi ise merak edildi. Düvenci'nin Kurtlar Vadisi'nin yıldızıyla 2 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.