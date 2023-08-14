3. kez “Evet” dedi! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur evlendi! Gelinlikli fotoğrafları olay oldu! “Tabii sana ne ithamda bulundular ama...”

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, geçen günlerde yeni sevgilisi Muhammet Aydın ile evleneceğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi. 3 kez gelin olan Tuğçe Tayfur, iş insanı Muhammet Aydın ile Sivas'ta hayatını birleştirdi. Nikahtan karelerini yayınlayan Tayfur'un hem gelinliği hem de paylaşımına düştüğü not çok konuşuldu. İşte Tuğçe Tayfur'un o paylaşımı...
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, aradığı aşkı buldu.
3 kez gelin olan Tuğçe Tayfur, iş insanı Muhammet Aydın ile Sivas'ta hayatını birleştirdi. Tayfur, müjdeli haberi de sosyal medyadan paylaştı.
Sosyal medya hesabından nikahtan kareler yayınlayan Tayfur, altına şu notu düştü: "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki. Ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsa da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdülillah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti.