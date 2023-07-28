3 hafta önce anne olan Aslı Enver’e Hadise’den jest! Evinin o köşesinden paylaştı! Berkin Gökbudak’la aşk yuvası dikkat çekti

Berkin Gökbudak ile geçen sene nikah masasına oturan Aslı Enver, 3 hafta önce Elay adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Sosyal medyadan birçok tebrik mesajı alan Enver'e bir jest de şarkıcı Hadise'den geldi. Ünlü oyuncu, Hadise'nin hediyesini sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Aslı Enver'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken oyuncunun evi dikkat çekti. İşte Hadise'nin hediyesi ve Berkin Gökbudak ile Aslı Enver'in aşk yuvası...