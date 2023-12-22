3 gün boyunca gözlerinde bantla yaşadı! Çağla Şıkel’in karanlık inziva deneyimine tepkiler çığ gibi: Korkunç bir olay!

Ünlü model Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Daha önce buz banyosu deneyimi ile gündeme gelen ve o anları Instagram'da yayınlayan Şıkel, bu kez bambaşka bir olayla çok konuşuldu. 'Kalbiyle yaşamanın önemini' vurgulamak adına dört gün boyunca gözlerini kapatarak yaşayan Şıkel'in karanlık inziva deneyimine tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte detaylar...