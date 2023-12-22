3 gün boyunca gözlerinde bantla yaşadı! Çağla Şıkel’in karanlık inziva deneyimine tepkiler çığ gibi: Korkunç bir olay!

Ünlü model Çağla Şıkel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Daha önce buz banyosu deneyimi ile gündeme gelen ve o anları Instagram'da yayınlayan Şıkel, bu kez bambaşka bir olayla çok konuşuldu. 'Kalbiyle yaşamanın önemini' vurgulamak adına dört gün boyunca gözlerini kapatarak yaşayan Şıkel'in karanlık inziva deneyimine tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte detaylar...
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.
Özellikle eski Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Şıkel, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.
Daha önce soğuk korkusunu yenebilmek için soğuk su ve buz dolu fıçıya giren Şıkel, o anları Instagram'ında yayınladı ve uzun süre adından söz ettirdi.