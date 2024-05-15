3 evlilik yapmıştı! Sandık Kokusu Filiz’i Demet Akbağ’ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Annesinin kopyası! “Koca delikanlı olmuş”

Sandık Kokusu dizisinde Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Mina Akdin, Uğur Yücel gibi isimlerle kamera karşısına geçen Demet Akbağ'ın hayatı merak edildi. Başından üç evlilik geçen Akbağ'ın özellikle sır gibi sakladığı oğlu merak konusu oldu. Oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü oğlu için "Annesinin kopyası", "Koca delikanlı olmuş", "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı. İşte Demet Akbağ'ın oğlu...