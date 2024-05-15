3 evlilik yapmıştı! Sandık Kokusu Filiz’i Demet Akbağ’ın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Annesinin kopyası! “Koca delikanlı olmuş”

Sandık Kokusu dizisinde Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Mina Akdin, Uğur Yücel gibi isimlerle kamera karşısına geçen Demet Akbağ'ın hayatı merak edildi. Başından üç evlilik geçen Akbağ'ın özellikle sır gibi sakladığı oğlu merak konusu oldu. Oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü oğlu için "Annesinin kopyası", "Koca delikanlı olmuş", "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı. İşte Demet Akbağ'ın oğlu...
Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Mina Akdin gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterini canlandıran Demet Akbağ, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla gündeme geldi.
DEMET AKBAĞ KİMDİR?
23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Demet Akbağ, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1982 senesinde amatör olarak başladığı tiyatro hayatına Gönül Ülkü Özcan - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti.
Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında çalışan Akbağ, 1997'de "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı.