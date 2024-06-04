3 evlilik yapmıştı! Niyazi Gül Dörtnala’nın Sultan’ı Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! “Annesinin kopyası...”

Ata Demirer, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen'in yer aldığı 2015 yapımı Niyazi Gül Dörtnala'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Filmde Sultan karakterini canlandıran oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Başından üç evlilik geçen ünlü oyuncunun oğlunu görenler ise şaşıp kaldı. Demet Akbağ'ın oğlu için "Annesinin kopyası", "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı. İşte Demet Akbağ'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu...