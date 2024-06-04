3 evlilik yapmıştı! Niyazi Gül Dörtnala’nın Sultan’ı Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! “Annesinin kopyası...”

Ata Demirer, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen'in yer aldığı 2015 yapımı Niyazi Gül Dörtnala'nın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Demet Akbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Filmde Sultan karakterini canlandıran oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Başından üç evlilik geçen ünlü oyuncunun oğlunu görenler ise şaşıp kaldı. Demet Akbağ'ın oğlu için "Annesinin kopyası", "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı. İşte Demet Akbağ'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu...
Ata Demirer, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen'in yer aldığı 2015 yapımı Niyazi Gül Dörtnala'da Sultan karakterini canlandıran Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu.
DEMET AKBAĞ KİMDİR?
23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Demet Akbağ, Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. 1982 senesinde amatör olarak başladığı tiyatro hayatına Gönül Ülkü Özcan - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti.
Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında çalışan Akbağ, 1997'de "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı.