3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın sır gibi sakladığı oğlu koca delikanlı oldu! “Annesinin tıpa tıp aynısı” Sandık Kokusu’nun Filiz’i...

Vizontele, Hükümet Kadın, Sandık Kokusu, Eyvah Eyvah, 9 Kere Leyla, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda yer alan Demet Akbağ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu bu kez kameralardan uzak büyüttüğü oğlu ile gündeme geldi. Akbağ'ın oğlu Ali Çika'yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Koca delikanlı olmuş", "Annesinin tıpa tıp aynısı" yorumlarında bulundu. İşte Demet Akbağ'ın gözlerden uzak tuttuğu oğlu...