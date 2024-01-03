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3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Annesinin kopyası! Sandık Kokusu’nun Filiz’i, Vizontele’nin Siti Ana’sı...

Vizontele, Hükümet Kadın, Sandık Kokusu, Eyvah Eyvah, 9 Kere Leyla, Bir Demet Tiyatro, Sandık Kokusu gibi yapımlarda rol alan Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu. Daha önce üç evlilik yapan oyuncunun özellikle oğlu merak edildi. Akbağ'ın oğlu Ali Çika'yı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çika için "Annesinin kopyası", "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 15:16 Güncelleme 03 Ocak 2024, 15:16
3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Annesinin kopyası! Sandık Kokusu’nun Filiz’i, Vizontele’nin Siti Ana’sı... 1

Vizontele, Hükümet Kadın, Sandık Kokusu, Eyvah Eyvah, 9 Kere Leyla, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda yer alan Demet Akbağ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Annesinin kopyası! Sandık Kokusu’nun Filiz’i, Vizontele’nin Siti Ana’sı... 2

Ünlü oyuncu, şimdi ise oğluyla adından söz ettirdi. Başından üç evlilik geçen Akbağ'ın kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Annesinin kopyası! Sandık Kokusu’nun Filiz’i, Vizontele’nin Siti Ana’sı... 3

Oyuncunun koca delikanlı olan oğlu için "Annesinin kopyası", "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı.

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