3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Annesinin kopyası! Sandık Kokusu’nun Filiz’i, Vizontele’nin Siti Ana’sı...

Vizontele, Hükümet Kadın, Sandık Kokusu, Eyvah Eyvah, 9 Kere Leyla, Bir Demet Tiyatro, Sandık Kokusu gibi yapımlarda rol alan Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu. Daha önce üç evlilik yapan oyuncunun özellikle oğlu merak edildi. Akbağ'ın oğlu Ali Çika'yı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çika için "Annesinin kopyası", "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı.