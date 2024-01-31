3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu koca delikanlı oldu! "Annesinin kopyası" Sandık Kokusu’nun Filiz’i...

Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Necip Memili gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterini canlandıran Demet Akbağ'ın oğlunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Akbağ'ın kameralardan uzak büyüttüğü oğlu için "Annesinin kopyası", "Koca delikanlı olmuş", "Hangi ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı. İşte Demet Akbağ'ın gözünden sakındığı oğlu...
Vizontele, Hükümet Kadın, Sandık Kokusu, Eyvah Eyvah, 9 Kere Leyla, Bir Demet Tiyatro, Sandık Kokusu gibi yapımlarda rol alan Demet Akbağ'ın hayatı merak konusu oldu.
Daha önce üç evlilik yapan oyuncunun özellikle ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı.
Akbağ'ın kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.