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3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu annesinin kopyası! “Ne ara bu kadar büyüdü” Sandık Kokusu’nun Filiz’i...

Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Necip Memili, Mina Akdin gibi isimlerin yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterini canlandıran Demet Akbağ, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun oğlunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Ne ara bu kadar büyüdü" ifadelerini kullandı. İşte Demet Akbağ'ın oğlu...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 13:05 Güncelleme 24 Nisan 2024, 13:05
3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu annesinin kopyası! “Ne ara bu kadar büyüdü” Sandık Kokusu’nun Filiz’i... 1

Hükümet Kadın, Sandık Kokusu, Eyvah Eyvah, 9 Kere Leyla, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda yer alan Demet Akbağ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu.

3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu annesinin kopyası! “Ne ara bu kadar büyüdü” Sandık Kokusu’nun Filiz’i... 2

Ünlü oyuncu, şimdi ise oğluyla adından söz ettirdi. Başından üç evlilik geçen Akbağ'ın kameralardan uzak büyüttüğü oğlunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

3 evlilik yapan Demet Akbağ’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu annesinin kopyası! “Ne ara bu kadar büyüdü” Sandık Kokusu’nun Filiz’i... 3

Oyuncunun koca delikanlı olan oğlu için "Annesinin kopyası", "Ne ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı.

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