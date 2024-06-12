3 evladı olan Wilma Elles’in velayet davası sonuçlandı! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’i eski eşiyle mahkemelik olmuştu

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Wilma Elles, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizlerin velayeti ise anneye verilmişti. 2022'de Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine giren ve bir çocuğu daha olan Elles, eski eşiyle mahkemelik oldu. Göğüş, Elles'in çocuklarıyla görüşmesine engel olduğunu öne sürerek eski eşinin cezalandırılmasını istedi. Mahkeme ise kararını verdi.